TFF 2. Lig'de puan durumu

Beray Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor averajla liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de puan durumu
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08 Şubat 2025 16:49
Son güncelleme 08 Şubat 2025 16:51
Nesine 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor averajla liderliği ele geçirdi.

Beyaz Grup:

İskenderunspor-İnegölspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2

Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1

Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0

Batman Petrolspor-Fethiyespor: 1-0

1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0

Altınordu-Kırklarelispor: 4-2

Kırmızı Grup:

Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1

Somaspor-Karacabey Belediyespor: 1-1

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK: 2-1

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Karaman FK: 3-3

Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0

Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-0

Giresunspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4

Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1

Ligde bugün oynanan maçların ardından gruplara göre puan durumları şöyle:

 

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SARIYER 21 16 5 0 51 10 41 53
2.BATMAN PETROLSPOR 21 15 1 5 37 18 19 46
3.GMG KASTAMONUSPOR 21 13 6 2 38 17 21 45
4.ALTINORDU 21 11 8 2 40 18 22 41
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 21 12 4 5 42 21 21 40
6.İSKENDERUNSPOR 21 9 8 4 30 18 12 35
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 21 8 8 5 30 25 5 32
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR 21 9 4 8 28 27 1 31
9.FETHİYESPOR 21 7 7 7 24 22 2 28
10.1461 TRABZON FK 21 7 4 10 27 28 -1 25
11.KIRKLARELİSPOR 21 5 8 8 23 26 -3 23
12.İNEGÖLSPOR 21 5 8 8 22 27 -5 23
13.E KOLEJİ ISPARTA 32 21 4 10 7 17 23 -6 22
14.KEPEZSPOR 20 5 5 10 22 29 -7 20
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 21 3 7 11 22 36 -14 16
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 21 3 6 12 15 31 -16 15
17.ALTAY 21 5 2 14 18 46 -28 14
18.AFYONSPOR 20 0 1 19 6 70 -64 -5
Not: Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.

 

Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR 21 15 5 1 47 19 28 50
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 21 16 2 3 42 16 26 50
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 21 12 6 3 40 22 18 42
4.MENEMEN FK 21 12 4 5 40 21 19 40
5.ARTI DEĞER VANSPOR 21 12 3 6 39 21 18 39
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 21 9 7 5 32 21 11 34
7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 21 7 9 5 31 28 3 30
8.KARACABEY BELEDİYESPOR 21 8 6 7 34 32 2 30
9.BUCASPOR 1928 21 9 5 7 25 23 2 29
10.MERKÜR JET ERBAASPOR 21 8 4 9 29 36 -7 28
11.SOMASPOR 21 7 5 9 26 24 2 26
12.KARAMAN FK 21 6 7 8 26 24 2 25
13.ANKARA DEMİRSPOR 21 5 10 6 29 28 1 25
14.BELEDİYE DERİNCESPOR 21 3 8 10 18 37 -19 17
15.DİYARBEKİRSPOR 21 2 9 10 9 25 -16 15
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 21 4 3 14 25 49 -24 12
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 21 2 3 16 11 46 -35 9
18.GİRESUNSPOR 21 1 6 14 12 43 -31 0
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un 9 puanı silinmiştir.

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