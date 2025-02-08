TFF 2. Lig'de puan durumu

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer zirvedeki yerini korurken Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor averajla liderliği ele geçirdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Beyaz Grup:
İskenderunspor-İnegölspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2
Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0
Batman Petrolspor-Fethiyespor: 1-0
1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0
Altınordu-Kırklarelispor: 4-2
Kırmızı Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1
Somaspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK: 2-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Karaman FK: 3-3
Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-0
Giresunspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4
Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1
Ligde bugün oynanan maçların ardından gruplara göre puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Not: Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un üçer, Giresunspor'un 9 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup:
İskenderunspor-İnegölspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2
Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0
Batman Petrolspor-Fethiyespor: 1-0
1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0
Altınordu-Kırklarelispor: 4-2
Kırmızı Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1
Somaspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK: 2-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Karaman FK: 3-3
Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-0
Giresunspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4
Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1
Ligde bugün oynanan maçların ardından gruplara göre puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|21
|16
|5
|0
|51
|10
|41
|53
|2.BATMAN PETROLSPOR
|21
|15
|1
|5
|37
|18
|19
|46
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|13
|6
|2
|38
|17
|21
|45
|4.ALTINORDU
|21
|11
|8
|2
|40
|18
|22
|41
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01
|21
|12
|4
|5
|42
|21
|21
|40
|6.İSKENDERUNSPOR
|21
|9
|8
|4
|30
|18
|12
|35
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|8
|8
|5
|30
|25
|5
|32
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|21
|9
|4
|8
|28
|27
|1
|31
|9.FETHİYESPOR
|21
|7
|7
|7
|24
|22
|2
|28
|10.1461 TRABZON FK
|21
|7
|4
|10
|27
|28
|-1
|25
|11.KIRKLARELİSPOR
|21
|5
|8
|8
|23
|26
|-3
|23
|12.İNEGÖLSPOR
|21
|5
|8
|8
|22
|27
|-5
|23
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32
|21
|4
|10
|7
|17
|23
|-6
|22
|14.KEPEZSPOR
|20
|5
|5
|10
|22
|29
|-7
|20
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|3
|7
|11
|22
|36
|-14
|16
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|21
|3
|6
|12
|15
|31
|-16
|15
|17.ALTAY
|21
|5
|2
|14
|18
|46
|-28
|14
|18.AFYONSPOR
|20
|0
|1
|19
|6
|70
|-64
|-5
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|21
|15
|5
|1
|47
|19
|28
|50
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|21
|16
|2
|3
|42
|16
|26
|50
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|21
|12
|6
|3
|40
|22
|18
|42
|4.MENEMEN FK
|21
|12
|4
|5
|40
|21
|19
|40
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|21
|12
|3
|6
|39
|21
|18
|39
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|21
|9
|7
|5
|32
|21
|11
|34
|7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|21
|7
|9
|5
|31
|28
|3
|30
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|8
|6
|7
|34
|32
|2
|30
|9.BUCASPOR 1928
|21
|9
|5
|7
|25
|23
|2
|29
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|21
|8
|4
|9
|29
|36
|-7
|28
|11.SOMASPOR
|21
|7
|5
|9
|26
|24
|2
|26
|12.KARAMAN FK
|21
|6
|7
|8
|26
|24
|2
|25
|13.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|5
|10
|6
|29
|28
|1
|25
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|21
|3
|8
|10
|18
|37
|-19
|17
|15.DİYARBEKİRSPOR
|21
|2
|9
|10
|9
|25
|-16
|15
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|21
|4
|3
|14
|25
|49
|-24
|12
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|21
|2
|3
|16
|11
|46
|-35
|9
|18.GİRESUNSPOR
|21
|1
|6
|14
|12
|43
|-31
|0