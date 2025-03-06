Taylan Temel: 'Hakemlik bir durum yoktu'

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara'da karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 4-2 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik sorumlusu Taylan Temel, oyuna iyi tutunduklarını ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Temel, rakiplerinin maça daha hızlı başladığını ifade ederek, "Çok çabuk da skor elde ettiler. Fakat oyuncularım oyuna tutunmak adına bir refleks gösterip oyuna tutundular. Duran toptan tehlikeli bir vuruşumuzda Mustafa (Yumlu) arkadaşımız kırmızı kart görünce, akabinde penaltıdan golü atınca moral ve motivasyon da bizim lehimize geçti." diye konuştu.



Temel, güçlü ataklarla sonuca gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün duran topları da çok iyi kullandık, sonuçtan mutluyuz, rakibimizi de tebrik ediyoruz onlar da çok iyi mücadele ettiler." dedi.



Hakemin kararlarına ilişkin soru üzerine de Temel, "Hakemler hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Hakemin çok yanlı bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum, maçı olabildiğince adaletli yönettiğini düşünüyorum. İyi bir hakem performansı sergiledi, bunu galip geldiğimiz için söylemiyorum, zaten mümkün olduğunca da itiraz etmemeye çalıştık. Bence hakem adaletliydi, maça etki edecek bir hatası olmadı." değerlendirmesinde bulundu.











