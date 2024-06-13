Tarık Biberovic: "Şimdi tatil zamanı"

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, şampiyonluğun ardından düşüncelerini paylaştı.

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Tarık Biberovic: 'Şimdi tatil zamanı'
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13 Haziran 2024 00:02
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Tarık Biberovic yaptığı açıklamada, "Şu anki duygularımı tarif edemiyorum. Ne söylesem az olacak. Çok başarılı bir sezon geçirdik." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Şimdi tatil zamanı. Dinlenip, bir sonraki sezona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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