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Taremi Beşiktaş'a adım adım

Forvet rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Mehdi Taremi'nin Inter'den transferinde sona yaklaştı.

calendar 06 Ağustos 2025 10:05 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 10:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Taremi Beşiktaş'a adım adım
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde sona yaklaşıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mehdi Taremi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu bakıyor.

Bu kapsamda İranlı oyuncunun transferi için Serdal Adalı yönetimi ve Mehdi Taremi arasında görüşmeler önemli aşama katetti. Siyah-beyazlılar'ın İtalyan devi Inter ile de görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.


INTER KİRALIK FORMÜLÜNE SOĞUK

Edinilen bilgilere göre Inter, Mehdi Taremi'nin kiralık ayrılmasına sıcak bakmıyor. Inter'in asıl önceliği 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcünün bonservisi ile ayrılması.

BREZİLYA'YI REDDETTİ

Taremi için edinilen bilgilere göre Flamengo ve Botafogo'da temasa geçti, ancak Avrupa'da devam etmek isteyen golcü bu teklifleri reddetti.

PERFORMANSI

Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.

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