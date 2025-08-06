Taremi Beşiktaş'a adım adım

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde sona yaklaşıyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mehdi Taremi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu bakıyor.
Bu kapsamda İranlı oyuncunun transferi için Serdal Adalı yönetimi ve Mehdi Taremi arasında görüşmeler önemli aşama katetti. Siyah-beyazlılar'ın İtalyan devi Inter ile de görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
INTER KİRALIK FORMÜLÜNE SOĞUK
Edinilen bilgilere göre Inter, Mehdi Taremi'nin kiralık ayrılmasına sıcak bakmıyor. Inter'in asıl önceliği 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcünün bonservisi ile ayrılması.
BREZİLYA'YI REDDETTİ
Taremi için edinilen bilgilere göre Flamengo ve Botafogo'da temasa geçti, ancak Avrupa'da devam etmek isteyen golcü bu teklifleri reddetti.
PERFORMANSI
Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mehdi Taremi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu bakıyor.
Bu kapsamda İranlı oyuncunun transferi için Serdal Adalı yönetimi ve Mehdi Taremi arasında görüşmeler önemli aşama katetti. Siyah-beyazlılar'ın İtalyan devi Inter ile de görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
INTER KİRALIK FORMÜLÜNE SOĞUK
Edinilen bilgilere göre Inter, Mehdi Taremi'nin kiralık ayrılmasına sıcak bakmıyor. Inter'in asıl önceliği 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcünün bonservisi ile ayrılması.
BREZİLYA'YI REDDETTİ
Taremi için edinilen bilgilere göre Flamengo ve Botafogo'da temasa geçti, ancak Avrupa'da devam etmek isteyen golcü bu teklifleri reddetti.
PERFORMANSI
Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.