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Taner Taşkın: "Manisa FK'ya başarıya aç oyuncular gelecek"

Kümede kalmayı son hafta garantileyen Manisa Fk'nın teknik direktörü Taner Taşkın, transferde temkinli ilerleyeceklerini belirtti

calendar 27 Mayıs 2025 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 18:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Taner Taşkın: 'Manisa FK'ya başarıya aç oyuncular gelecek'
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TFF 1.Lig'de bu sezon son hafta kümede kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezonda da takımın başında yer alacak Teknik Direktör Taner Taşkın, transferde sabırlı ve özenli davranacaklarını söyledi.

Sezonu mutlu sonla bitirdiklerini kaydeden Taşkın, "Öncelikle geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalması için canla başla mücadele eden oyuncu kardeşlerimize ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim için ve şehrimiz için birer kahramandır. Yeni sezonda yola devam etmek için en doğru yapılanma ile sezona başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
 

Transferde aceleci davranmayacaklarını belirten Taşkın, "İlk önce takım içindeki bize uygun oyunculardan iyi bir iskelet kadro oluşturmak istiyoruz. Daha sonra takımımıza ve şehrimizin ruhuna uygun oyuncular transfer etmeyi planlıyoruz. Oyuncu seçim kriterlerimiz de genç, dinamik ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla birlikte olacak. Şehrimize yakışan bir futbol kültürü ile yeni sezona hazırlık yapmak istiyoruz. En önemli kriterlerimizden biri de başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım yaratmak. Bu konuda sabırlı ve özenli davranmak istiyoruz. Manisalılara ve taraftarlarımıza güzel futbol ve gurur duyacakları bir takım izlettirmek en büyük hedefimiz" dedi.


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