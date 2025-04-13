Talisca: "Takımdaki herkes çok kaliteli"

Karşılaşmanın ardından Sivasspor maçında çok güzel bir frikik golü kaydeden Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Talisca: 'Takımdaki herkes çok kaliteli'
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13 Nisan 2025 21:22
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından şık bir frikik golü kaydeden Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu:

"Topun başına geçtiğinde gol olacağını hissetti mi?"

"Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı."

"HERKES ÇOK KALİTELİ"

"Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli. İkinci frikik, ilk frikiktekinden daha yakındı ve kalecinin erken çıkabileceğini düşündüm. Bu şekilde vurdum ve kaleci bu şekilde kurtarış yaptı."
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