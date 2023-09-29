Tadic: "Kadıköy'den çıkış yok"

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sosyal medya hesabından "Burası Kadıköy buradan çıkış yok" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Tadic: 'Kadıköy'den çıkış yok'
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29 Eylül 2023 13:41
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dusan Tadic, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından, "Burası Kadıköy buradan çıkış yok! Bir sonraki maçta görüşmek üzere!" ifadelerini yazdı.

Tadic, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

Yıldız futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.







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