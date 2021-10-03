Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta oynanan 10 maçla birlikte sona erdi ve 12 günlük milli araya girildi. İşte Süper Lig'de haftanın sonuçları, puan durumu ve 9. haftanın fikstürü...

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Süper Lig puan durumu
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03 Ekim 2021 21:10
Süper Lig'de milli ara öncesi 8. hafta Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayla sona erdi.

Hafta Karagümrük'ün Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği müsabakayla başlarken, bu maç sonrası Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman istifa etti ve yerine Emre Belözoğlu getirildi.

Giresunspor, ligdeki ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u Güven'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 hafta sonra yeniden kazandı.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor'a evinde 2-0 yenildi ve bu maç sonrası Doğu ekibinin teknik direktörü İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek koltuğunu korudu.

Galatasaray ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandı ve lig yarışına tutundu.

HAFTANIN SONUÇLAR

Karagümrük 3-1 Başakşehir
Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor
Konyaspor 1-1 Alanyaspor
Kayserispor 1-2 Trabzonspor
Göztepe 0-1 Giresunspor
Beşiktaş 2-1 Sivasspor
Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor
Gaziantep 4-1 Altay
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Rizespor 2-3 Galatasaray

PUAN DURUMU

1. Fenerbahçe - 19
2. Trabzonspor - 18
3. Beşiktaş - 17
4. Hatayspor - 16
5. Altay - 15
6. Konyaspor - 14
7. Karagümrük - 14
8. Galatasaray - 14
9. Alanyaspor - 14
10. Adana Demirspor - 12
11. Kayserispor - 11
12. Gaziantep - 11
13. Sivasspor - 9
14. Antalyaspor - 8
15. Başakşehir - 6
16. Kasımpaşa - 6
17. Yeni Malatyaspor - 6
18. Göztepe - 5
19. Giresunspor - 5
20. Çaykur Rizespor - 1

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 Ekim Cuma

20.00 Başakşehir - Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi

13.30 Giresunspor - Rizespor
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Galatasaray - Konyaspor
16.00 Altay - Karagümrük
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Kayserispor
20.00 Hatayspor - Gaziantep


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