Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de milli ara öncesi 8. hafta Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayla sona erdi.
Hafta Karagümrük'ün Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği müsabakayla başlarken, bu maç sonrası Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman istifa etti ve yerine Emre Belözoğlu getirildi.
Giresunspor, ligdeki ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.
Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.
Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u Güven'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 hafta sonra yeniden kazandı.
Yeni Malatyaspor, Hatayspor'a evinde 2-0 yenildi ve bu maç sonrası Doğu ekibinin teknik direktörü İrfan Buz ile yollar ayrıldı.
Haftaya lider giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek koltuğunu korudu.
Galatasaray ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandı ve lig yarışına tutundu.
HAFTANIN SONUÇLAR
Karagümrük 3-1 Başakşehir
Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor
Konyaspor 1-1 Alanyaspor
Kayserispor 1-2 Trabzonspor
Göztepe 0-1 Giresunspor
Beşiktaş 2-1 Sivasspor
Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor
Gaziantep 4-1 Altay
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Rizespor 2-3 Galatasaray
PUAN DURUMU
1. Fenerbahçe - 19
2. Trabzonspor - 18
3. Beşiktaş - 17
4. Hatayspor - 16
5. Altay - 15
6. Konyaspor - 14
7. Karagümrük - 14
8. Galatasaray - 14
9. Alanyaspor - 14
10. Adana Demirspor - 12
11. Kayserispor - 11
12. Gaziantep - 11
13. Sivasspor - 9
14. Antalyaspor - 8
15. Başakşehir - 6
16. Kasımpaşa - 6
17. Yeni Malatyaspor - 6
18. Göztepe - 5
19. Giresunspor - 5
20. Çaykur Rizespor - 1
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 Ekim Cuma
20.00 Başakşehir - Beşiktaş
16 Ekim Cumartesi
13.30 Giresunspor - Rizespor
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Galatasaray - Konyaspor
16.00 Altay - Karagümrük
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
18 Ekim Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Kayserispor
20.00 Hatayspor - Gaziantep
Hafta Karagümrük'ün Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği müsabakayla başlarken, bu maç sonrası Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman istifa etti ve yerine Emre Belözoğlu getirildi.
Giresunspor, ligdeki ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.
Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.
Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u Güven'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 hafta sonra yeniden kazandı.
Yeni Malatyaspor, Hatayspor'a evinde 2-0 yenildi ve bu maç sonrası Doğu ekibinin teknik direktörü İrfan Buz ile yollar ayrıldı.
Haftaya lider giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek koltuğunu korudu.
Galatasaray ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandı ve lig yarışına tutundu.
HAFTANIN SONUÇLAR
Karagümrük 3-1 Başakşehir
Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor
Konyaspor 1-1 Alanyaspor
Kayserispor 1-2 Trabzonspor
Göztepe 0-1 Giresunspor
Beşiktaş 2-1 Sivasspor
Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor
Gaziantep 4-1 Altay
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Rizespor 2-3 Galatasaray
PUAN DURUMU
1. Fenerbahçe - 19
2. Trabzonspor - 18
3. Beşiktaş - 17
4. Hatayspor - 16
5. Altay - 15
6. Konyaspor - 14
7. Karagümrük - 14
8. Galatasaray - 14
9. Alanyaspor - 14
10. Adana Demirspor - 12
11. Kayserispor - 11
12. Gaziantep - 11
13. Sivasspor - 9
14. Antalyaspor - 8
15. Başakşehir - 6
16. Kasımpaşa - 6
17. Yeni Malatyaspor - 6
18. Göztepe - 5
19. Giresunspor - 5
20. Çaykur Rizespor - 1
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 Ekim Cuma
20.00 Başakşehir - Beşiktaş
16 Ekim Cumartesi
13.30 Giresunspor - Rizespor
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Galatasaray - Konyaspor
16.00 Altay - Karagümrük
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
18 Ekim Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Kayserispor
20.00 Hatayspor - Gaziantep