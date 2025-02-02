Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde çıktığı 22 karşılaşmadan da puan alamadı.
1. Lig'de mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda ettikten sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından liglerden 1,5 yıl uzak kaldı. Bu sezon tekrar liglere dönen Malatya temsilcisi zor günler geçiyor.
Ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, son oynadığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasından da 7-0 mağlup ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silinmesine karar vermişti.
Sarı-siyahlılara, FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verilmişti.
Aldığı puan silme cezalarıyla ligin son sırasına demir atan Malatya temsilcisi, geride kalan 22 haftada puanla tanışamadı.
Süper Lig'in eski takımı Yeni Malatyaspor 1. ligde zor günler geçiriyor
Trendyol 1. Lig'de ekonomik sıkıntılar ve puan silme cezalarıyla boğuşan Yeni Malatyaspor, çıktığı 22 maçta da puan alamadı ve ligin son sırasında kaldı.
Son güncelleme 02 Şubat 2025 13:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde çıktığı 22 karşılaşmadan da puan alamadı.
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