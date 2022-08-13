Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre anma törenine yönetim kurulu üyeleri Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Seba'nın anma törenine katılan yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre anma törenine yönetim kurulu üyeleri Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Seba'nın anma törenine katılan yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ