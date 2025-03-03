Orlando Magic, guard oyuncusu Jalen Suggs'ın sol dizindeki kıkırdak parçasının çıkarılması için yapılan artroskopik ameliyat sonrası süresiz olarak sahalardan uzak kalacağını duyurdu.



Takımın yaptığı açıklamada, Suggs'ın sahalara dönüş süresinin tamamen rehabilitasyon sürecine bağlı olduğu belirtildi.



Suggs, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemedi. Son olarak, uyluk sakatlığından dönüş hazırlıkları yaparken dizinden sakatlanan oyuncu, bu süreçte 14 maçı kaçırdı. Sezonun önceki bölümünde de sırt sakatlığı sebebiyle 10 maçta forma giyememişti.



23 yaşındaki Suggs, bu sezon kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaşıp 16.2 sayı, 4 ribaund, 3.7 asist ve 1.5 top çalma ile oynuyordu. Geçtiğimiz sezon ise NBA'de en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilerek Yılın Savunma Takımı İkinci Beşi'ne seçilmişti.



