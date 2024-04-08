Stefan Kuntz için Bochum iddiası!

Bochum, teknik direktörü Thomas Letsch ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman ekibinde adaylardan biri de Stefan Kuntz.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz için Bochum iddiası!
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08 Nisan 2024 11:50
Almanya Bundesliga'da küme düşme potasının bir adım üzerinde yer alan Bochum, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Bild'de yer alan habere göre, kulübün teknik direktör Thomas Letsch ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

ADAYLARDAN BİRİ KUNTZ

Bochum'da teknik direktörlük görevi için beşten az aday olduğu ve bu isimlerden birinin de Stefan Kuntz olduğu öne sürüldü.

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Stefan Kuntz, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bochum, 28 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

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