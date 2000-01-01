Stackhouse: "Kobe beni üst üste yendi diyorlar, asla!"

Eski NBA oyuncusu Jerry Stackhouse, Kobe Bryant'a karşı bire bir maçlarıyla ilgili gerçeği açıkladı.



Woj Pod'da konuşan Stackhouse, 17 yaşındaki Kobe Bryant ile bire bir oynadığı zamanı hatırladı. Söylentiler, o zamanlar kolejden gelen en büyük oyunculardan biri olan Stackhouse'ın, Kobe adlı bir lise çocuğu tarafından yenildiği üzerineydi.



Ancak Stackhouse'a göre, ikili birkaç maç yaptı ve Bryant'ın onu birkaç kez yendiğini itiraf etse de, kendisinin de genç Kobe'ye karşı bazı maçları aldığını ekledi:



"O zamanlardan beri büyük oyuncu olduğu için, bu hikayeler 'Stackhouse'ı bire birde yenmiş.' diye geçiyor. Hadi ama. Ben 20 yaşındayken, 17 yaşında bir çocuğun beni sürekli yendiğini hayal edebiliyor musunuz? Öncelikle onu incitebilirdim, ciddiyim. Sadece fiziksel olarak, bu bana asla olmazdı. Bire bir oynadık mı? Evet. Beni yendi mi, belki bir maç kazandı mı? Evet. 17 yaşındayken, 20 yaşındaki Jerry Stackhouse'u üst üste yendi mi? Asla. Bu hikayeye burada bir son veriyorum."



"Süper yetenekli miydi ve herkes onun içinde büyük bir potansiyel gördü mü? Evet, ama Kobe Bryant'ın şu senaryoları… aslında spor salonunda olan insanlarla konuştuğunuzda biraz farklı şeyler duyuyorsunuz."



Stackhouse şimdi Vanderbilt'te antrenörlük yapıyor. Basketbol taraftarları Bryant'ı yenilmez bir oyuncu olarak görse de, kendisinin de herkes gibi başladığını ve Lakers tarihinin en iyi oyuncusu ve NBA efsanesi olmak için çabaladığını hatırlamakta fayda var.



