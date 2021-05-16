Spotify'ın kurucusu Ek'in Arsenal'i satın alma teklifi reddedildi

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'i satın almak için yaptığı teklif kabul edilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spotify'ın kurucusu Ek'in Arsenal'i satın alma teklifi reddedildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 15:54
İsveç merkezli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'i satın almak için yaptığı teklif reddedildi.

Ek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD'li Kroenke ailesinin sahip olduğu Arsenal Kulübü için bu hafta teklif yaptığını belirtti.

Spotify'ın CEO'su da olan Ek, aileden "Paraya ihtiyacımız yok." yanıtını aldığını kaydederek, "Kararlarına saygı duyuyorum ancak bu durum değişirse ilgilenmeye hazır olarak bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Ek'in 2.8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'i satın almak istediğini, kulübün efsane isimleri Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.