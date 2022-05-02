Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile Ricardo Soares'in çalıştırdığı Gil Vicente karşı karşıya geldi.Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon 4-1 kazanırken goller; 21'de penaltıdan Pablo Sarabia, 36'da Marcus Edwards, 53'te Lucas Cunha (KK), ve 63'te yine penaltıdan Pedro Gonçalves'ten geldi. Konuk ekip Gil Vicente'nin tek golü ise 45+2'de Fran Navarro'dan geldi.Bu sonuçla beraber puanını 79'a çıkaran Sporting Lizbon, ligin bitimine 2 hafta kala Porto ile puan farkını 6'da tutarak rakibinin şampiyonluğu bu hafta resmiyete dökmesine engel oldu. Konuk ekip Gil Vicente ise 48 puanda kalarak 5. sırada kaldı.Ligin 33. haftasında Sporting Lizbon deplasmanda Portimonense ile oynarken Gil Vicente kendi evinde Tondela'yı ağırlayacak.