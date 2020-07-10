Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 10. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı
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10 Temmuz 2020 15:29
 Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 10. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 10. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, destek ekibimize ve tüm personellerimize 10. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 9 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

 



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