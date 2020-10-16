Sivasspor, tek eksikle Kayserispor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sivasspor, tek eksikle Kayserispor'a konuk olacak
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16 Ekim 2020 15:33
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. 

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. 

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından Kayseri'ye gidecek. 

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. 

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.



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