Sivasspor galibiyetle tanıştı!

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sivasspor, kendi evinde Sarıyerspor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0 kazanan Sivasspor oldu.
Kırmızı-beyazlıların tek golünü 66. dakikada Bekir Böke attı.
Bu galibiyetin ardından puanını 4'e çıkartan Sivasspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Deplasman ekibi Sarıyerspor 1 puanda kaldı.
Sarıyerspor gelecek hafta kendi evinde Pendikspor'u ağırlayacakken, Sivasspor ise Vanspor FK'ye konuk olacak.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 75 Emre Gökay), Avramovski, Kimpioka (Dk 46 Badji), Bekir Turaç Böke (Dk. 90+2 Yılmaz Cin)
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Djiloboji, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (79 Ozan Sol), Muhammet Mert (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Fethi Özer (Dk. 79 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 72 Camara), Regattin, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Dembele
Goller: Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Paluli, Dk. 46 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor), Dk. 24 Anziani, Dk. 90+2 Traore (SMS Grup Sarıyer)
