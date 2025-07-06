Silverstone'da tarihe geçen yarış

PIASTRI'YE 10 SANİYE CEZA

STROLL 3. SIRAYA KADAR YÜKSELDİ

HULKENBERG 19'DAN BAŞLAYIP 3. SIRAYA YÜKSELDİ

KURU LASTİKLERE GEÇİŞ BAŞLADI

HAMLTON ÇİZGİYİ KAÇIRDI, HULKENBERG RAHATLADI

LANDO NORRIS EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

HULKENBERG'TEN TARİHİ ZAFER

İŞTE İLK 10 SIRA

Formula 1 Britanya Grand-Prix'si müthiş bir heyecana sahne oldu.Yarışın başında tüm pilotlar, pist ıslak olduğu için ara yağmur lastikleri taktı. Formasyon turunun sonuna doğru George Russell, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Borteloto ve Oliver Bearman kuru zemin lastikleri için pite geçti ve pit yolundan start aldı.5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte Verstappen ilk sırayı korudu. Piastri, Norris, Hamilton, Gasly Hollandalı pilotu takip etti. İlk turda Racing Bulls pilotu Liam Lawson kaza yaptı ve sarı bayraklar çıktı. Sanal Güvenlik Aracı bölümünün ardından Mercedes'ten Antonelli pite girdi ve sert lastikleri taktı.5. turda Borteloto'nun kazasının ardından bir kez daha sarı bayraklar çıktı. Piastri, 8. turda Verstappen'i geçerek liderliği aldı. 10. turda Hulkenberg ve Antonelli pite girip tekrar ara yağmur lastiklerini taktı. 12. turda öndeki pilotlar Piastri, Verstappen ve Norris pite girerek yeni ıslak zemin lastikleri taktı. Piastri farkı artırırken 13. turda Lance Stroll, 4. sıraya kadar tırmandı.Yağışın giderek artmasının ve görüşün çok azalmasının ardından güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı arkasında ani fren yapan Piastri, 10 saniye zaman cezası aldı.19. turda Hadjar, Antonelli ile temas yaşadı ve yarış dışı kaldı. 22. turda güvenlik aracının çıkmasından saniyeler sonra Verstappen spin attı ve 11. sıraya kadar düştü. Verstappen'in spini sonrası Stroll, 3. sıraya kadar yükseldi. 239. yarışında olan Hulkenberg, 4. sıraya çıktı ve podyum savaşına başladı.Ferrari'de hiç podyumu olmayan Lewis Hamilton ise 27. turda George Russell'ı geçerek podyum takibini artırdı. 33. turda 19. sıradan başlayan Hülkenberg, 17. sıradan başlayan Stroll'e karşı podyum savaşını hızlandırdı. Lewis Hamilton ise farkı 2.6 saniyeye kadar düşürdü.35. turda Hulkenberg, Stroll'u geçerek podyum basamağına çıktı. Lewsi Hamilton da ardı sıra Stroll'u geride bırakarak 4. sıraya çıktı. 17'den başlayıp 3'e yükselen Stroll, bu turda 5. sıraya indi.36. turda Verstappen, Sainz'ı geçerek 9. sıraya tırmandı. Lewis Hamilton ise podyum basamağıyla arasındaki farkı 1.9'a kadar indirdi. 38. turda 10 saniye cezalı Piastri, en hızlı turu attı.39. turda Alonso, zarı ilk atan pilot oldu ve kuru zemin lastiklerine geçti. Arkasından George Russell da 40. turda kuru zemin lastiklerine geçti ancak piste çıktığı turda spin attı ve 14. sıraya kadar indi. 42. turdan itibaren tüm pilotlar kuru zemin lastiklerine geçmeye başladı.Verstappen ise bu turda Gasly'i geçerek 6. sıraya kadar tırmandı.43. turda pite girerken Hamilton pite girerken çizgiyi kaçırdı ve bu nedenle zaman kaybetti. 44. turda Piastri pite girdi ve 10 saniyelik cezasını çekerek yerini Lando Norris'e bıraktı. Yine 44. turda Haas pilotları Bearman ve Ocon temas yaşayarak pist dışına savruldular ancak iki pilot da yarışa devam etti. Günün en çok zorlanan isimlerinden Ferrari pilot Charles Leclerc, 44. turda spin atarak pist dışına çıktı ve 14. sırada geri döndü.45. turda Oscar Piastri spin atarak pist dışına çıktı ve Norris farkı artırdı. Hamilton'ın hatası nedeniyle Hulkenberg, 3. sırada farkı 7.2 saniyeye kadar çıkardı.İngiliz pilot Lando Norris, damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve evinde ilk kez kazandı. Piastri ikinci sırayı aldı. McLaren 2008'den bu yana ilk kez Silverstone'da kazandı.Nico Hulkenberg ise 3. sırada ilk podyumunu elde etti. Kick Sauber ise 2012'den sonra ilk podyumunu Hulkenberg ile kazandı.37 yaşındaki Hulkenberg, 15 yıllık Formula 1 kariyerinde ilk podyum sevincini yaşadı.Lewis Hamilton 4, Max Verstappen 5, Pierre Gasly 6, Lance Stroll 7, Fernando Alonso 8, Alex Albon 9, George Russell ise 10'uncu oldu.