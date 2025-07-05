Rams Başakşehir, Eldor Shomurodov transferinde sona yaklaştı.



Marco Violi'nin haberine göre, Başakşehir, Roma ile 6 milyon euroya yakın bir anlaşma sağladı.





Anlaşmaya göre Özbek golcü için 3 milyon euro kiralama bedeli ödenecek, sezon sonunda ise 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Toplamda 6 milyon euroya mal olacak transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Özbek hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.



