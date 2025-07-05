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Shomurodov, Başakşehir'e çok yakın!

İstanbul ekiplerinden Başakşehir, Roma oyuncusu Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 05 Temmuz 2025 17:44
Fotoğraf: Imago
Shomurodov, Başakşehir'e çok yakın!
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Rams Başakşehir, Eldor Shomurodov transferinde sona yaklaştı.

Marco Violi'nin haberine göre, Başakşehir, Roma ile 6 milyon euroya yakın bir anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre Özbek golcü için 3 milyon euro kiralama bedeli ödenecek, sezon sonunda ise 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Toplamda 6 milyon euroya mal olacak transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Özbek hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

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