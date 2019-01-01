Sheppard: "Beal hiçbir yere gitmiyor!"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, Bradley Beal'in bu geceki NBA Draftı öncesinde takas görüşmelerined yer almadığı yönündeki tutumunu yeniden doğruladı.



ESPN'den Tim Bontemps'e göre Sheppard, ekibinin All-Star oyuncusuyla ilgili olarak "Bradley Beal hiçbir yere gitmiyor" ifadesini kullandı.



Temmuz 2019'da genel menajerliğe terfi ettiğinden beri, Sheppard, birçok kez, Wizards'ı 27 yaşındaki yıldızın etrafında yapılandırmayı planladığını kararlı bir şekilde belirtmişti. Sheppard, Beal'a Ekim 2019'da iki yıllığı 72 milyon dolarlık bir uzatma kontratı vererek, ifadesini somut bir şekilde desteklemişti.



Beal'in geçmişteki yorumlarına bakıldığında, yıldız oyuncunun uzun bir süre DC'de kalmaya kararlı olduğu görülüyor. Yıldız oyuncu daha önce Washington'da yeniden imza atma nedeninin bir bölümünün, formasının bir gün organizasyon tarafından emekliye ayırma arzusundan kaynaklandığını belirtmişti.



Ligin en iyi şutör guardlarından olan Beal, yakın zamanda rakip takımların kendisini takas etmeye çalıştıklarına şaşırmadığını, hatta bunu bir saygı göstergesi olarak gördüğünü itiraf etmişti.



Beal'in mevcut sözleşmesi, 2022-23 sezonu için 37.2 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu içeriyor. Serbest oyuncu piyasasını test etmek adına bu opsiyonunu reddederse, Wizards ile beş yıllığı 250 milyon dolardan fazla bir süpermaksimum kontrat uzatması imzalamaya hak kazanacak.



