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Shaq'tan şampiyonluğu kutlayanlara: "Paylaş fotonu, otur aşağı"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers oyuncularını, Instagram'da bu yılki şampiyonluğu kazanma konusunda övündükleri için eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers oyuncularını, Instagram'da bu yılki şampiyonluğu kazanma konusunda övündükleri için eleştirdi.

Lakers ile dört şampiyonluğundan üçünü kazanan Shaq, belirli oyuncuların adını vermekten kaçınsa da, takımda önemli roller oynamayanlardan bahsettiğini ima etti.

O'Neal, The Big Podcast With Shaq'ta şunları söyledi:

"Bir oyuncu olarak neyi sevmiyorum biliyor musun? Pek çok Lakers oyuncusu, küçük Instagramlarında şampiyonluğu kazanmalarının nedeni kendileriymiş gibi övünüyorkar. İsim vermeyeceğim. "

Özel olarak kimseden bahsetmemiş olsa da Shaq, en azından sosyal medyada bu kadar nüfuzu hak etmediğini düşündüğü belirli Lakers oyuncularına laf atmaya devam etti:

"Kimden bahsettiğimi bildiğini biliyorum. Kes şunu. Önde koşan seni. Sonradan atlayan. Bırak şu işleri. Paylaş fotonu otur aşağı."


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