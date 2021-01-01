Shaq: "Curry, 'G.O.A.T.' şutör olarak tek başına zirvede!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA'deki favori oyuncusu olduğunu belirttiği Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, resmi olarak tüm zamanların en iyi şutörü olduğunu söyledi.



Yakın zamanda 'The Big Podcast'te konuşan Shaq, Steph'i tüm zamanların en iyi şutörü olarak nitelendirerek, bu alanda Ray Allen ve Reggie Miller'ı geride bırakmasıyla 'G.O.A.T.' olarak tek başına olacağını iddia etti:



"Steph'in en sevdiğim oyuncu olmasının nedeni, daha önce onun gibi oynayan birini görmemiş olmam. Ben zamanında gerçekten büyük olan oyuncular gördüm ve eğer onlara eşit veya üzerinde değilseniz, benden övgü alamazsınız.



Tüm büyük oyuncuların belirli unvanları vardır. Şimdiye kadarki en büyük oyuncu olarak bahsedebileceğiniz sadece iki veya üç adam var. En dominant oyuncu olarak da iki adamdan bahsedebilirsiniz.



Ama kendisi, gelmiş geçmiş en iyi şutör olarak zirvede tek başına oturacak. Onu 'en iyilerden biri' diye tanımlayamazsınız. Steph yüzünden, Reggie ve Ray 'en iyi şutörlerden bazıları' oldular. Steph, gelmiş geçmiş en iyi şutör olarak tek başına zirvede. Gidip onu izlemek için gerçekten para öderdim."



Curry şu anda maç başına 28.4 sayı, 5.9 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile oynuyor.



