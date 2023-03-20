Seyit Mehmet Özkan: '2021'deki Play-Off finali Altınordu'yu raydan çıkarttı'

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, 2021 yılında Play-Off finali oynadıktan sonra kulüp olarak raydan çıktıklarını dile getirdi.



Kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, finalin kulübü olumsuz etkilediğini söyledi. Özkan, 2012'de Altınordu'yu 3'üncü Lig'de devraldıktan sonra üst üste 2 lig atladıklarını, 1'inci Lig'deki ilk 7 sezonu da iyi geçirdiklerini ifade etti.



Türk futbolunda altyapı atılımıyla bilinen Altınordu'yu, "Sistemli profesyonel futbolcu yetiştirme projesi" olarak yorumlayan Özkan, 2021'deki finale değinerek, "Bu işi çok iyi dizayn ettik, iyi götürdük. Donanımdan yazılıma geçerken pandemi araya girdi. Seyircisiz maçlarda rakipler sağlık sorunları yaşarken biz oradan fırladık ve final oynadık. Bütün oyuncularımıza 3 misli fiyatlar teklif edildi. Oyuncularımız dağıldı. Bu final bizi iyi giden rotamızdan, treni raylardan çıkardı. O gün bugündür Altınordu projesini rayına oturtamıyoruz" dedi.



Kulübü tekrar rayına sokmaya çalıştıklarını belirten Seyit Mehmet Özkan, "Biz rol model olmak için yola çıktık. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştireceğiz. 1'inci Lig 19-21 yaşlarındaki çocuklarımızın maç deneyimi kazanıp, mücadele verebilecekleri bize göre en iyi lig. Bu yüzden biz Süper Lig gibi çok üst düzeyde oynanan bir ligde bu çocuklarla, 5 gençle birlikte oynayamayız. Süper Lig'de 8 yabancı oynuyor şu anda. Herkes 'Türk oyuncu bulamıyorum' diye şikayet ediyor. Süper Lig kulüpleri haklı, çünkü Türk oyuncu bulamıyorlar. 35 milyon gencimiz var, neden ham maddeyi işler hale getiremiyoruz?" şeklinde konuştu.



Sportif başarı hedefi nedeniyle gençlerin forma şansı bulamadığını kaydeden Özkan, "Biz bu çocuklara forma vermezsek nerede yetişecekler, nasıl olacak" ifadelerini kullandı.



"MUTLAKA RAYA GİRECEĞİZ"



Bu sezonki üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen A takımın yeni teknik patronu Hasan Özer'le uzun yıllardır tanıştıklarını söyleyen Altınordu Başkanı Özkan şöyle devam etti:



"Hasan hocamızın Malatya'daki başarısını çok önemsiyorum. Çok kısıtlı olanaklarla çok önemli başarı elde etti. Ben raydan çıkmamızın sonunun geleceğini biliyorum. Böyle devam edemez. Mutlaka raya gireceğiz. Biz bunu inşallah Hasan hocamızla başaracağız. Gençlerimize babalık, ağabeylik yapacaktır. İyi diyalog içine girip bizim anlatamadıklarımızı anlatacaktır. Biz Türk futbolunda Don Kişot'luk yapmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz belli, ayaklarımız yere basıyor. Ben son nefesime kadar bu toprakların çocuklarıyla haşır neşir olacağım. Bir tane hedefim var Altınordu'yu benden sonraki nesillere kurumsal bir şekilde nasıl götürürüm onunla uğraşıyorum. Peşimizden gelin Türk futbolu üretici kimliğine yeniden kavuşsun."





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