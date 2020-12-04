Seyircili maçta Arsenal fark yaptı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk etti.



Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın 10. dakikasında Lacazette'in golüyle başlayan gol perdesinde 18. dakikada Pablo Mari skoru 2-0'a getirdi. 44. dakikada Nketiah'ın golüyle ilk yarı 3-0 Arsenal üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Rapid Wien 47. dakikada Kitagawa ile farkı ikiye indirdi. 66. dakikaya inildiğinde ise bu kez genç Smith Rowe skoru 4-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal üç puanı aldı.



Rapid Wien'de Türk oyuncu Yusuf Demir 90 dakika sahada kalırken Ercan Kara ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Arsenal 15 puana yükselerek grup liderliğini garantiledi. Rapid Wien ise 6 puanda kaldı ve gruptan çıkmak için Molde ile oynayacağı maçı beklemeye koyuldu.



TRİBÜNE SEYİRCİ ALINDI



İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.



UEFA Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates Stadı'nda Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda Arsenal taraftarı tribündeki yerini aldı. Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.



İngiltere'de maçlar Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.



Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün sona eren ulusal karantinanın ardından orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti.



