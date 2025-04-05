Mersin'de adlarını taşıyan tesiste düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, uluslararası organizasyonlar öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.



Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen şampiyona, bugün resmi antrenmanlarla başlayacak.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Tarhan ve Dikeç de adlarını taşıyan tesiste gerçekleştirilen turnuvada yer alıyor.



Yusuf Dikeç, gazetecilere, Paris'te elde edilen başarının ardından atıcılık sporuna karşı farkındalık oluştuğunu söyledi.



Milli takımın, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndan 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalyayla döndüğünü anımsatan Dikeç, "Alınan madalyalar atıcılık sporunun Türkiye'de belli yerlere geldiğini gösteriyor çünkü gençler bu başarıları örnek alıyor." diye konuştu.



Dikeç, müsabakalara daha iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Atıcılık branşında Türkiye dünyanın en iyi 3-5 ülkesi içinde yer alıyor diye. Bunu ben değil alınan madalyalar, elde edilen başarılar söylüyor." dedi.



2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda başarıyı hedeflediklerini vurgulayan milli atıcı, şöyle konuştu:



"Los Angeles'ta en az 3 madalya diyorum çünkü bu madalyalara çok uzak değiliz, biz bunu başarabiliriz. İyi bir ekibimiz var. Herkes başarıyı yakalamak için canla başla çalışıyor. Sporcularımız iyi rüzgar yakaladı ve motive olmuş durumdalar. Onlar çok hevesli, bu da bizi mutlu ediyor."



Sonraki durak Almanya



Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, haziranda Almanya'da gerçekleştirilmesi planlanan Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası için seçmelerinin de yapılacağını belirten Dikeç, milli sporcuların puanlarını yukarıya çekeceğine inandığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Dünya kupasına iyi bir takımla gideceğiz. Elimiz boş dönmeyeceğimize inanıyorum. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük poligonu Mersin'de. Tabii ki bu poligondan dünya ve Avrupa şampiyonları çıkacak, çıkmaya da başladı. Eğer başarıya ulaşmak istiyorsanız mutlaka çok çalışmanız, zamanınızı harcayıp antrenmanlarınızı aksatmamanız lazım. Hedefiniz büyükse çalışma ve çabalarınız da büyük olmalı."



Şevval İlayda Tarhan: "Dünya şampiyonası tadında güzel bir müsabaka olacak"



Şevval İlayda Tarhan da yurt içindeki müsabakaların kendilerine daha fazla heyecan verdiğini söyledi.



Almanya'daki kupanın önemine dikkati çeken Tarhan, "Dünya şampiyonası tadında güzel bir müsabaka olacak. Bizim için önemli. Oraya hazırlanıyoruz ardından da Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Çok çalışıp antrenmanlarımızı yapıyoruz." dedi.



Tarhan, uluslararası organizasyonlardan başarıyla dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.



