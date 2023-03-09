Sevilla - Fenerbahçe: İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor.İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, King, Valencia.Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Oliver Torres, Acuna, Bryan Gil, Rakitic, En-NesyriFenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.