Servet Çetin: 'Play-off bizim hakkımız'

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Amed Sportif'de teknik direktör Servet Çetin, açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, nerede oynarlarsa oynasınlar bütün rakiplerinin kendilerine karşı çok farklı mücadele ortaya koyduğunu söyledi.



Oyuncularının tüm istediklerini sahada uyguladığını aktaran Çetin, "Yendiğim zaman da aynı şeyleri söylüyorum, kaybettiğim zaman da aynı şeyleri söylüyorum çünkü doğru bir tane. Biz oyun oynayan bir takımız. Bugün de gördünüz. Yine müthiş bir oyun var, top hakimiyeti bizde, rakip ceza sahasına 35 tane top getirmişiz, böyle bir istatistik olamaz. Bir tane duran topla golle ayrılıyoruz. Maalesef sezon sonuna kadar da böyle gidecek. Biz çok fazla pozisyona göre çok fazla net gol pozisyonları kaçıyoruz, maalesef beceri anlamında sıkıntımız var. Geldiğimiz günden beri aynı. Oyuncularımı suçlamak için söylemiyorum ama kalenin içine sokma işini beceremiyoruz maalesef." diye konuştu.



Çetin, kendilerinin iyi olmasını istemeyen kişilerin olduğunu ve Amedspor'un bir tane olduğunu belirterek, herkesin takıma sahip çıkmasını istedi.



Play-off'a gitmek istediklerini aktaran Çetin, "Bizi kırmaya çalışıyorlar, kırılmayacağız. Bu takım zaten başarılı olmuştur. Geldiğimiz konumdan ve oynadığımız oyundan zaten başarılıyız. Ama inşallah play-off'a gideriz. Çocuklar bunu hak ediyor. Gerçekten oynadığımız oyundan bunu hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Çetin, deplasmanda taraftar yasağıyla oynadıklarını belirterek, karşılaşma sonunda bir personelin saldırıya uğradığını ve bu olay nedeniyle üzüldüklerini söyledi.



