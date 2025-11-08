08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
14:30
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
15:30
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
13:30
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
13:30
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Servet Çetin: "Bizim maçı incelesinler!"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Van Spor maçlarının incelenmesini istedi.

calendar 08 Kasım 2025 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 11:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Servet Çetin: 'Bizim maçı incelesinler!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, 2-1 kazandıkları Van Spor maçının ardından çarpıcı açıklamalara imza attı.

Van Spor karşısında 2 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, hakem Berkay Erdemir'in kararlarına tepki gösterdi.

Servet Çetin, "Bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum." dedi.


Sözlerine devam eden Çetin, "Kötü bir şey söylemiyorum. Sakin sakin konuşuyorum. Kartlarıyla, ofsaytlarıyla, uzatmasıyla, 15 dakika uzatıyor. Ne oldu 15 dakika? Rica ediyorum şu maçı başından sonuna kadar incelesinler. Hakem, Sarıyer'in kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi çok şükür. Kazanmamıza rağmen üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken insan biraz dikkat eder. Hakemlerin üzerinde baskı var, böyle mi maç yönetilir! İstemiyorsanız sahaya çıkmayalım, 20 yıl sonra sinir hastası olacağız! O yüzden tekrar tekrar söylüyorum bu maçın incelenmesini istiyorum." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.