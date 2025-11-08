Servet Çetin: 'Bizim maçı incelesinler!'

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, 2-1 kazandıkları Van Spor maçının ardından çarpıcı açıklamalara imza attı.
Van Spor karşısında 2 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, hakem Berkay Erdemir'in kararlarına tepki gösterdi.
Servet Çetin, "Bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Çetin, "Kötü bir şey söylemiyorum. Sakin sakin konuşuyorum. Kartlarıyla, ofsaytlarıyla, uzatmasıyla, 15 dakika uzatıyor. Ne oldu 15 dakika? Rica ediyorum şu maçı başından sonuna kadar incelesinler. Hakem, Sarıyer'in kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi çok şükür. Kazanmamıza rağmen üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken insan biraz dikkat eder. Hakemlerin üzerinde baskı var, böyle mi maç yönetilir! İstemiyorsanız sahaya çıkmayalım, 20 yıl sonra sinir hastası olacağız! O yüzden tekrar tekrar söylüyorum bu maçın incelenmesini istiyorum." sözlerini sarf etti.
Van Spor karşısında 2 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, hakem Berkay Erdemir'in kararlarına tepki gösterdi.
Servet Çetin, "Bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Çetin, "Kötü bir şey söylemiyorum. Sakin sakin konuşuyorum. Kartlarıyla, ofsaytlarıyla, uzatmasıyla, 15 dakika uzatıyor. Ne oldu 15 dakika? Rica ediyorum şu maçı başından sonuna kadar incelesinler. Hakem, Sarıyer'in kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi çok şükür. Kazanmamıza rağmen üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken insan biraz dikkat eder. Hakemlerin üzerinde baskı var, böyle mi maç yönetilir! İstemiyorsanız sahaya çıkmayalım, 20 yıl sonra sinir hastası olacağız! O yüzden tekrar tekrar söylüyorum bu maçın incelenmesini istiyorum." sözlerini sarf etti.