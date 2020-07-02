Seri transferinde Lyon ve Monaco devrede; Galatasaray'dan teklif

İngiltere'de alt ligde oynamak istemeyen Seri, bonservisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor. İngiliz ekibi ise iki sene önce 30 milyon Euro ödediği Fildişili yıldızı, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapıyor.



Sarı kırmızılılarda son maçlarda başarılı bir performans sergileyen Seri'nin transferi konusunda yeniden girişim yapılması kararlaştırılmıştı



Kiralık sözleşmesindeki 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, 28 yaşındaki orta sahayı kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.



Ancak Seri'ye Fransa'dan ciddi talipler var. Lyon bu transferde ısrarcı. Monaco da Seri ile ilgileniyor.



SERI, GALATASARAY'A SICAK



Öte yandan burada Seri'nin isteği de önemli. Fildişi Sahilli oyuncu Galatasaray'da devam etmek niyetinde. Yönetim de Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelere başladı. İlk teklif oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezon daha kiralamak. Ve hatta rakamlar bile sunuldu.



Bu sezon için kiralama bedeli olarak kulübüne 1,5 milyon avro, oyuncuya ise 2 milyon 800 bin avro ödeyen Aslan'ın yeni teklifi, kiralama bedeli olarak Fulham'a 1 milyon 250 bin avro, Seri'ye ise 2 milyon 350 bin avro. İngiliz ekibinin cevabı bekleniyor.



