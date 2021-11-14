Sergio Busquets: 'Dani Alves fark yaratacak'

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets, Dani Alves'in takıma geri dönmesiyle alakalı konuştu.



Dani Alves'in liderliğinden bahseden Busquets, "Dani Alves'in dönüşü mutluluk verici. Alves'in nasıl bir futbolcu olduğunu ve nasıl bir profesyonel olduğunu biliyoruz. Kulüp ve milli takım seviyesindeki başarılarının farkındayız. Karakteri, kazanma mantalitesi ve liderliğiyle soyunma odasında büyük fark yaratacak. Umalım ki her şey yolunda gitsin. Onunla aynı formayı paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Ocak ayında Barcelona ile sahaya çıkabilecek olan Dani Alves, 5 yıl sonra Katalan ekibine geri dönmüştü.





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