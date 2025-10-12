12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Sergen Yalçın'dan iki isme "Hazır olun" talimatı

Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı uçuran teknik direktör Sergen Yalçın, şimdi de iki genç yetenek Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'a el attı.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan iki isme 'Hazır olun' talimatı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gençler Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'a "Hazır olun" emri verdi.

Yalçın, Demir Ege'ye defansif aksiyonları güçlenmesi için özel çalışmalar yaptırıyor. Başarılı teknik adam, hava topu, bire bir mücadele, savunmada doğru yerleşim, alan kontrolü ve derinde oyun kurma şeklinde farklı aksiyonlarla Demir Ege'yi hazırlıyor.

Kartal Kayra için ise daha ofansif bir rol edindirmeye çalışılıyor. 8 numarada oyuncusunu değerlendirmek isteyen Yalçın, iki futbolcunun potansiyelini ortaya çıkarması için motivasyon konuşmaları da yapıyor.

Sergen Yalçın, Demir Ege'yi Ndidi'nin, Kartal'ı ise Orkun'un alternatifi olarak düşünüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
