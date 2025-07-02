Serdar Gürler, Eyüpspor'da

Eyüpspor, tecrübeli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar, Süper Lig'deki deneyimi ve liderliğiyle takıma katkı sağlamayı hedefliyor.

calendar 02 Temmuz 2025 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Serdar Gürler, Eyüpspor'da
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada transfere ilişkin görüşlerine yer verilen asbaşkan Fatih Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

"Serdar, uzun yıllardır Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum."



Serdar ise "ikas Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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