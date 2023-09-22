Serdar Aziz'in gol orucu sona erdi

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısında attığı golle 489 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Aziz'in gol orucu sona erdi
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22 Eylül 2023 08:16
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz, maçın 47. dakikasında takımının 3. golüne imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla son olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansıyla tribünlerden alkış aldı. 

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