15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Serdal Adalı'dan Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması ile Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la adı geçen İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adalı, Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması ile Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la adı geçen İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı.

"CENGİZ'İN BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"


Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Adalı, "Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda %70'inde, %100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız." dedi.

"BAŞKA BİR TAKIMIN FUTBOLCUSU"

İrfan Can Kahveci ile ilgili soruya cevap veren Adalı, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
