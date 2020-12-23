Şenol Fidan: 'Bu maçta kırılgan görüntüyü kırdık'

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik sorumlusu Şenol Fidan, kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Şenol Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun zamandır galip gelemediklerini, bu maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Maçı kazanarak geleceğe umutla bakmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Fidan, "İç sahadaki maçımızı 3 puanla kapatıp geleceğe umutla bakmak istiyorduk. Maça çok iyi başladık. 2'nci dakikada Ricardo Gomes'in ıskaladğı pozisyonda gol olsa takım üzerindeki öz güven, ilk dakikalarda bizim sahip olacağımız bir unsur olacaktı ama atamayınca da 15 dakika sonra Denizlispor maça ortak oldu." diye konuştu.



Fidan, daha sonra gol yediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"15 dakikadan sonraki yarım saati boş geçirdik diyebirilim. O arada da gol yedik. İkinci yarıya başlarken yaptığımız değişikliklerle en azından oyunu elimize almıştık ama çok basti bir gol yediğimizi düşünüyorum. Kaptırılan bir top onun arkasından boşa çıkılan bir hava topu var. Futbolda bunlar oluyor ama beni sevindiren en büyük unsurda takımımızın şu ana kadar ki kırılgan yapısını bu maçta görmediğimiz için son derece mutluyum. 2-0'dan geri dönüş yapmak istedik golü de bulduk. Geri dönüş yapmak istedik belki gol atsak galip bile gelebilirdik."



Futbolun sonuç oyunu olduğunu anlatan Fidan, şöyle devam etti:



"55. dakikadan sonra hakimiyet tamamen bize geçti ama futbol sonuç oyunu atmak gerekiyor. En azından bu kadar pozisyonun olduğu bir maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı ama olmadı. Oyun anlamında bize ışık veren şeyler var eğer oyunumuzu geliştirirsek geleceğe daha rahat bakabiliriz diye düşünüyorum."