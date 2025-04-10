Semt77 Yalovaspor'a seyircisiz oynama cezası

TBF Disiplin Kurulu, Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semt77 Yalovaspor'a seyircisiz oynama cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2025 20:10
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ligde Galatasaray ile oynadığı müsabakadaki salon ve seyirci olayları nedeniyle Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 400 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a ise Türk Telekom maçındaki kişilik haklarına saldırısı sebebiyle 75 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Bursaspor Yörsan'a da Beşiktaş Fibabanka maçındaki salon ve seyirci olayları ile taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle toplamda 185 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery