Sarunas Jasikevicius: 'Çok gururluyum!'

Fenerbahçe ile son maçına çıkan Marko Guduric ile ilgili de konuşan Saras, "Marko Guduric mükemmel iş çıkardı bizim için. Fenerbahçe camiası için büyük işler yaptı, böyle bir vedayı hak ediyordu." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.Sarı-Lacivertliler'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.Litvan koç, yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.