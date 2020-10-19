Saracchi 4 maç aranın ardından döndü

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü.



Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.



- Localara seyirci alındı



Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.



Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda kapasiteleri 6 ile 27 kişi arasında değişen 198 locaya kapasitesinin yüzde 50'si olan yaklaşık bin 500 taraftar alabilecek.



- Azerbaycan'a destek mesajı



Türk Telekom Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.



Kale arkalarındaki pankartlarda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "Tarihin yazdığı destan, iki beden tek bir can" ile "Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza derdimiz gözyaşımız bir" ifadeleri yer aldı.



Öte yandan Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak'ın anısına maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.



