Sara'dan derbide asistlere devam!

Galatasaray'da sezon başında 18 milyon Euro'luk maliyeti ile en çok tartışılan isimlerden biri olan Gabriel Sara, performansıyla ligin de dengesini değiştiren ismi durumunda.
Brezilyalı orta saha, Beşiktaş karşısında iki asisti ile maçın kahramanı oldu. Sara bu sezon Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında birer gol atarken Rizespor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Beşiktaş (2) karşılaşmalarında da 5 asist gerçekleştirdi. Toplamda ligde 7 gole katkı sağladı.
SARA İÇİN DEĞERLENDİRME
Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki galibiyetini Milliyet'teki köşesinde değerlendiren Osman Şenher de Sara'nın performansına ayrı bir parantez açtı.
Şenher'in değerlendirmesi şu şekilde:
"Derbi maçları kendi sahanda da oynasan deplasmanda da oynasan çok zordur. Galatasaray bu maçı kolay kazanırım diye düşündü ama evdeki hesap çarşıya az kalsın uymuyordu. Evet, son vuruşlarda Osimhen çok etkili bir futbolcu, skoru her zaman değiştirebilir, fakat topla buluşamıyor. Aynı sözlerim Icardi için de geçerli. İşte dün gecenin prensi bunun için Sara oldu.
"İlk golde Sanchez'in kafasına topu gönderdi, ikinci golde ise aynı şekilde Osimhen'e asist yaptı. Maç 2-1 bittiyse burada Sara'nın çok büyük ağırlığı var. Aynı şekilde Sanchez... Attığı golü bir kenara koyuyorum. Ama Beşiktaş ataklarında öyle pozisyonları kesti ki o da biraz sallansa maç çok farklı yerlere giderdi."
Brezilyalı orta saha, Beşiktaş karşısında iki asisti ile maçın kahramanı oldu. Sara bu sezon Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında birer gol atarken Rizespor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Beşiktaş (2) karşılaşmalarında da 5 asist gerçekleştirdi. Toplamda ligde 7 gole katkı sağladı.
SARA İÇİN DEĞERLENDİRME
Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki galibiyetini Milliyet'teki köşesinde değerlendiren Osman Şenher de Sara'nın performansına ayrı bir parantez açtı.
Şenher'in değerlendirmesi şu şekilde:
"Derbi maçları kendi sahanda da oynasan deplasmanda da oynasan çok zordur. Galatasaray bu maçı kolay kazanırım diye düşündü ama evdeki hesap çarşıya az kalsın uymuyordu. Evet, son vuruşlarda Osimhen çok etkili bir futbolcu, skoru her zaman değiştirebilir, fakat topla buluşamıyor. Aynı sözlerim Icardi için de geçerli. İşte dün gecenin prensi bunun için Sara oldu.
"İlk golde Sanchez'in kafasına topu gönderdi, ikinci golde ise aynı şekilde Osimhen'e asist yaptı. Maç 2-1 bittiyse burada Sara'nın çok büyük ağırlığı var. Aynı şekilde Sanchez... Attığı golü bir kenara koyuyorum. Ama Beşiktaş ataklarında öyle pozisyonları kesti ki o da biraz sallansa maç çok farklı yerlere giderdi."