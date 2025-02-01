Şanlıurfaspor, pazar günü İstanbulspor'u ağırlayacak

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bu sezon 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 25 puanla 18'inci sırada yer alıyor.
Bu sezon 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 25 puanla 18'inci sırada yer alıyor.