Şanlıurfaspor, pazar günü İstanbulspor'u ağırlayacak

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Şanlıurfaspor, pazar günü İstanbulspor'u ağırlayacak
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01 Şubat 2025 13:30
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.  Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

Bu sezon 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 25 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

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