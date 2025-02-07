Şanlıurfaspor, Bouly Sambou'yu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Şanlıurfaspor, Bouly Sambou'yu transfer etti
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07 Şubat 2025 19:52
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Sambou." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kulüp yöneticisi Halil Arıcı'nın imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

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