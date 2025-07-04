Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına start verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı.Yeni transferler Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile İzlandalı sol bek Logi Tomasson da antrenmanda yer aldı.İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.Thomas Reis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.Fikstürün açıklandığını belirten Reis,dedi.Bir basın mensubununifadelerini kullandı.Reis, Avrupa kupalarında iyi sonuçlar almak istediklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:Yeni sezon için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Reis, taraftara ve camiasına güzel bir sezon izletmek istediklerini sözlerine ekledi.