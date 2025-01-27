Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: 'Birliktelik başarı getirdi'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.



Alınan galibiyeti ardından, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu.



Çapa, "İkinci devrelerin çok daha zor geçeceğini hepimiz iyi biliyoruz. Türkiye'de liglerin ilk 10 haftası takımlar oturana kadar bir süreç geçiyor. Ondan sonraki süreçte ilk devreden sonra da artık sıralamaya göre her karşılaşmanın değeri herkes için artıyor. İşte belirli bir hedef belirleniyor. Rakibin baktığımızda yani bir puan için geldiği net bir şekilde gözüküyordu. Birinci gol tam zamanında geldi. Devreye girerken golün gelmesi bizim adımıza tabii ki sevindiriciydi" diye konuştu.



''SONER DEVREYE GİRDİ''



Çapa, "Rakibin yapmış olduğu değişiklikler de biraz daha önde gol aramaya yönelikti. Bu bize bir avantaj sağlayacaktı. Ama tabii ilk dakikalarda yemiş olduğumuz gol tekrar rakibin bu sefer istemiş olduğu oyuna döndü. Son 15 dakikada da her zaman olduğu gibi Soner Aydoğdu yine devreye girip, galibiyeti getirdi. Ama burada tabii sadece Soner'in atmış olduğu gol değil. Ondan öncesi Bola'nın ortası, Ercan'ın çok iyi bir şekilde yapmış olduğu asist ve akabinde gelen gol. Ondan sonra 3-1'i yakalayacak yine bir pozisyon bulduk. Ama orada herhalde Soner arkasında birisinin daha rahat olacağını tahmin ettiği için topu bırakmış olduk" ifadelerini kullandı.



''BAŞAKŞEHİR'E ODAKLANDIK''



Güzel bir galibiyet elde ettiklerine değinen Çapa, "Cuma günü olmasına rağmen bu kadar çok taraftarımızın statta olması bizi mutlu etti. İlk dakikadan itibaren ne kadar takımı motive ettiklerini çok net bir şekilde gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanmamız gerekiyor. Gaziantep FK maçında çok şeyi gördük. Takımın birlikteliği, son dakika maç bittikten sonra takımın birbirine sarılması, kenetlenmesi, pes etmemesi, ne olursa olsun hiçbir şekilde paniğe kapılmaması, oyunun düzenini bozmaması bizim adımıza güzel bir görüntü. Ümit ediyorum bunu sezon sonuna kadar taşırız, beklentileri karşılamış oluruz. Neden olmasın diyelim" dedi.



(Kaynak: Samsun gazetesi)



