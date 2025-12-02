Samsunspor'da Joe Mendes, Galatasaray'a karşı yok!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Samsunspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Joe Mendes, mücadelenin 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu kırmızı kartla birlikte 22 yaşındaki sağ bek, 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü.
