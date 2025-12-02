01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-1
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-3
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-4

Samsunspor'da Joe Mendes, Galatasaray'a karşı yok!

Samsunspor'da Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Joe Mendes, Galatasaray maçında görev almayacak.

calendar 02 Aralık 2025 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'da Joe Mendes, Galatasaray'a karşı yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Samsunspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Joe Mendes, mücadelenin 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartla birlikte 22 yaşındaki sağ bek, 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.