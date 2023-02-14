UEFA Şampiyonlar Ligi geri dönüyor. Devler Ligi'nin son 16 turundaki heyecan bu akşam başlayacak.



Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda bugün Paris Saint-Germain ile Bayern Münih; Milan ile Tottenham karşı karşıya gelecek.



İki karşılaşma da TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN platformundan yayınlanacak.



PSG-BAYERN MUNIH



Christophe Galtier önderliğinde artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Bayern Münih'i ağırlayacak.



Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.



PSG'de sakatlıkları bulunan Nordi Mukiele ve Renato Sacnhes bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin durumu ise belirsiz.



Bayern Münih'te Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Manuel Neuer, Lucas Hernandez oynayamayacak.



Muhtemel 11'ler:



Paris Saint-Germain: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Vitinha; Messi, Neymar



Bayern Münih: Sommer; Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Müller



MILAN-TOTTENHAM



Bu sezon ligde işler istediği gibi gitmeyen Milan, evinde Tottenham'ı ağırlayacak.



San Siro'daki mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev alacak.



Milan'da Sergino DEst, Mike Maignan, Alessandro Florenzi ve Zlatan Ibrahimovic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Hugo Lloris, Ryan Sessegnon, Yves Bissouma sakatlıkları, Emile Hojbjerg kart cezası nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.



Muhtemel 11'ler:



Milan: Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Rafael Leao, Giroud



Tottenham: Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son





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