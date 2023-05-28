Şampiyon Napoli deplasmanda takıldı

İtalya'da 33 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Napoli, ligin 37. haftasında deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Şampiyon Napoli deplasmanda takıldı
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28 Mayıs 2023 17:59
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, Bologna deplasmanına konuk oldu. Şampiyonluğu geçtiğimiz haftalarda garantileyen Napoli, Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Napoli, 14 ve 54. dakikalarda golcüsü Victor Osimhen ile 2-0'ı yakaladı. Bologna ise bu gollere 63. dakikada Lewis Ferguson ve 84. dakikada Lorenzo De Silvestri ile karşılık verdi.

Napoli'de Kim Min Jae, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Elif Elmas ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Napoli 87, Bologna ise 51 puana yükseldi.

Napoli, ligin son haftasında sahasında Sampdoria ile karşılaşacak. Bologna ise Lecce deplasmanına konuk olacak.

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