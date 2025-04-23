Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi

Sakaryaspor teknik direktör İlker Püren ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi
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23 Nisan 2025 00:48
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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