Saint Maximin'den Riyad Mahrez'e mesaj!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint Maximn, Al Ahli forması Riyad Mahrez için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saint Maximin'den Riyad Mahrez'e mesaj!
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22 Şubat 2025 00:18
Son güncelleme 22 Şubat 2025 00:20
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından Al Ahli forması giyen eski takım arkadaşı Riyad Mahrez hakkında bir paylaşım yaptı.

27 yaşındaki kanat Mahrez ile antrenmandan bir fotoğrafını paylaşarak, "Seni çok özlüyorum kardeşim, konuşmamıza gerek yok, zaten biliyorsun." dedi.

İşte Saint Maximin'in o paylaşımı;


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