Saint Maximin'den Riyad Mahrez'e mesaj!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından Al Ahli forması giyen eski takım arkadaşı Riyad Mahrez hakkında bir paylaşım yaptı.
27 yaşındaki kanat Mahrez ile antrenmandan bir fotoğrafını paylaşarak, "Seni çok özlüyorum kardeşim, konuşmamıza gerek yok, zaten biliyorsun." dedi.
İşte Saint Maximin'in o paylaşımı;
27 yaşındaki kanat Mahrez ile antrenmandan bir fotoğrafını paylaşarak, "Seni çok özlüyorum kardeşim, konuşmamıza gerek yok, zaten biliyorsun." dedi.
İşte Saint Maximin'in o paylaşımı;
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<