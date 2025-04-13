Saint-Etienne-Brest maçında 6 gol var ama kazanan yok!

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Saint-Etienne, sahasında Stade Brest ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Saint-Etienne-Brest maçında 6 gol var ama kazanan yok!
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13 Nisan 2025 18:08
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Saint-Etienne, sahasında Stade Brest'i konuk etti.

Stade Geoffroy Guichard'da oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Saint-Etienne'in gollerini 16. dakikada Lucas Stassin, 34. ve 80. dakikalarda Irvin Cardona kaydetti. Brest'in gollerini ise 6. ve 37.  dakikalarda Ludovic Ajorque ve 25. dakikada Abdallah Sima kaydetti.

Bu maçla birlikte Brest, ligde 44 puanla 8. sırada yer aldı. Saint-Etienne ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Brest, sahasında Lens'i ağırlayacak. Saint-Etienne ise Lyon'u kendi sahasında konuk edecek.
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